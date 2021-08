Anton Hofreiter ist Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag und besucht am Freitag den Possen.

Sondershausen. Zusammen mit Babett Pfefferlein lädt er Interessierte zum Gespräch ein.

Zusammen mit der Grünen-Landtagsabgeordneten Babett Pfefferlein will der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Anton Hofreiter, am Freitag, 27. August, von 11.30 bis 13 Uhr im Wald um die Natura-2000-Station wandern. Interessierte können sich der Wanderung anschließen und mit den Politikern sprechen. Treffpunkt ist vor der Natura 2000-Station am Possen.