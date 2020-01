Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Grundstück für Schulneubau

Es gibt einen Antrag eines Bürgerbegehrens zur Aufhebung des Kreistagsbeschlusses zum Neubau einer Grundschule im Ortsteil Bendeleben der Gemeinde Kyffhäuserland. Über die Zulassung entscheidet die Kreisverwaltung. Die Grundschule ist in Rottleben. Am Donnerstag, 30. Januar, tagt in Seega der Gemeinderat um 18.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus. Da will Ratsmitglied Mario Merten (parteilos) aus Rottleben einen Antrag einbringen, dass die Gemeinde dem Kreis ein weiteres Grundstück in Rottleben, Siedlung, neben dem Sportplatz zur Überprüfung der Bebauung anbietet.