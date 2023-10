Gute Nachrichten nach dem Drama in einem Sondershäuser Friseursalon

Sondershausen. Ortsteilbürgermeisterin von Schernberg möchte die Dienstleistung weiterhin im Dorf behalten. Die langjährige Friseurmeisterin steht einer Unternehmensnachfolge nicht im Wege.

Auf ihre sehr gute Infrastruktur im Ort lassen die Schernberger nichts kommen. Aus Anlass des 15-jährigen Bestehens als Ortsteil von Sondershausen lobte Schernbergs Bürgermeisterin noch, dass es im Dorf einen Supermarkt, einen Bäckereiverkauf, Ärzte, einen Friseur, eine Physiotherapie, eine Gaststätte und einen Kindergarten gibt. Das sei für viele andere Ortschaften schon Luxus.

Das Drama, das sich bald darauf im Schernberger Friseursalon ereignen sollte, konnte Heidrun Schimke da allerdings noch nicht ahnen. Denn Schernbergs Friseurmeisterin erlitt Ende April im laufenden Geschäftsbetrieb einen akuten Herzstillstand. Dabei war es vor allem einer geistesgegenwärtigen Kundin zu verdanken, dass die Frau, die das Geschäft im Ortsteil seit über 30 Jahren betrieb, den gefährlichen Notfall überlebt hat: Die Kundin setzte einen Notruf an den Rettungsdienst ab und sie führte bis zu dessen Eintreffen eine Herzdruckmassage durch.

Lange kämpften Notarzt und Sanitäter um das Leben der Frau. Letztlich konnte sie wiederbelebt und in die Intensivstation des Südharz-Klinikums Nordhausen eingeliefert werden. Dort lag sie noch viele Tage im künstlichen Koma, bis sich weitere Behandlungen und Reha-Maßnahmen anschließen konnten.

Der Friseursalon in Schernberg aber musste seitdem geschlossen bleiben.

Im Nu hatte sich der Vorfall im Ort herumgesprochen. Der Rettungseinsatz mitten in Schernberg war ohnehin nicht zu übersehen. Zudem befinden sich Friseur, Kindertagesstätte, Zahnarzt und Seniorentreff am Eschenweg in einem Gebäude.

In den folgenden Wochen fehlte es auch nicht an Beistand und guten Wünschen aus der Kundschaft. So mancher versicherte in dieser Zeit, der Friseurin bei ihrer Rückkehr in den Beruf die Treue halten zu wollen.

Tatsächlich hat sich 58-Jährige Meisterin nach langer Behandlung und Rehabilitation gut erholt. Allein an die Wiederaufnahme eines selbstständigen Geschäftsbetriebes ist vorerst nicht zu denken. Vor diesem Hintergrund ist die bisherige Salon-Betreiberin der Schernberger Ortsteilbürgermeisterin nicht böse, dass diese weiter auf eine Wiedereröffnung des Frisörgeschäftes hofft – von wem auch immer.

„Es wäre schon schön, wenn die Schernberger wieder einen Frisör vor Ort haben würden“, sagt Heidrun Schimke. Diesen Wunsch kann die langjährige Friseurmeisterin des Ortes nach den vielen Wochen der Schließung jedenfalls verstehen. Um ihn wahr werden zu lassen, würde sie ihren Salon sogar kostenlos an eine Frau (oder einen Mann) vom Fach abgeben. Immerhin war er mit seinen drei Arbeitsplätzen bis zuletzt voll funktionsfähig.