Guten Morgen: Er konnte über sich selbst lachen

Der Tod des Komikers Karl Dall ist nun schon wieder ein paar Wochen her. Allerdings fiel mir erst gestern wieder ein Artikel in die Hände, in dem er die entscheidende Rolle gespielt hat. Es ist ein Interview, dass ich mit ihm telefonisch im Jahr 2016 als Redakteur der Ostthüringer Zeitung geschrieben habe. Damals war Karl Dalls Auftritt in Greiz angekündigt und ich durfte vorab mit ihm reden. Dieses Gesprächs werde ich wohl immer im Gedächtnis behalten. Selbst am Telefon hat dieser Mann eine Komik ausgestrahlt, die fesselnd war. Sein damaliges Bühnenprogramm hieß „Der alte Mann will noch mehr“. Also fragte ich ihn angesichts seiner damals 75 Lenze sowie 50 Jahre Bühnenerfahrung, ob er sich alt fühle. Darauf sagte er: „Ich bin 75 und es ist eine Gnade, dass ich überhaupt noch auftreten kann“. Er sah das Ganze einfach positiv. Auch, dass er sich selbst als Gaukler bezeichnete, fand ich toll. Der entscheidende Satz kam am Ende des Gesprächs. Auf die Frage, ob er das Wortlaut-Interview noch einmal gegenlesen wollte, verneinte er und sagte: „Sie können mich ja nach meinem Auftritt in ihrer Kritik niedermachen“ und lachte. Leider konnte ich den Auftritt wegen einer Erkrankung nicht besuchen. Sehr schade.