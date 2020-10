Die armen Kirmesvereine, dachte ich vorige Woche, als erste Berichte über das bevorstehende Wochenendwetter durchweg Regen prognostizierten.

Da haben sie sich schon mal aufgerafft, um mal wieder eine Veranstaltung in ihrem Ort auf die Beine zu stellen – und dann sowas. Das wünscht man keinem.

Doch dann kam es anders. Zwar stapften am Samstag überall die Erbsbären nebst Gefolge noch im Regen los. Doch im Tagesverlauf zeigte sich zunehmend die Sonne und das Oktoberwetter von seiner sprichwörtlichen goldenen Seite.

So viel zum Thema Wettervorhersagen.

Durchfroren war ich aber trotzdem, als ich nach meiner Kirmesrunde am Samstag wieder zu Hause war. Was natürlich an der Bekleidung liegt, ich weiß. Aber irgendwie wollen sich die Gedanken noch gar nicht an die bevorstehende kalte Jahreszeit gewöhnen. Entsprechend hängt die dicke Jacke noch im Schrank und Pullis und warme Hosen liegen auch noch im Sommerschlaf. Aber es hilft wohl nichts.

Da mag ein heißer Tee Wunder wirken und der tägliche Apfel auch. Wenn’s einen erwischt hat, ist es zu spät. Und dann räuspern Sie sich mal öffentlich, weil es im Hals kratzt. Da denken doch ringsum alle gleich nur an das eine. Nein, Corona will man nicht. Aber eine Erkältung in Coronazeiten braucht auch kein Mensch.