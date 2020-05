Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Guten Morgen, Kyffhäuserkreis: Die Hände der Ameisen

Katzen, Hunde, Kaninchen, Hamster – alles, was irgendwie knuddelig ist: kein Thema. Mein Tochter mag diese Tiere, ohne Abstriche. Pferde sowieso.

Bei kleinerem Getier war es mal schwieriger: Ich erinnere mich, sie war gerade ein Jahr, da zerdrückte sie bei ihrem allerersten Spaziergang mit Wonne Ameisen an einem Zaun. Das redeten wir ihr nach und nach aus, indem wir immer wieder sagten: Auch Tiere fühlen Schmerz.

Nun, mit neun, beobachtet sie gern und verblüffend ausdauernd Vögel, Käfer, Grillen und Ameisen in unserem Garten. Sie hat auch keine Berührungsängste bei Schnecken und Würmern. „Nur mal in Ruhe anschauen!“, sagt sie oft zu uns und sich selbst, hebt sie vorsichtig hoch. Schnecken sind mitunter – in einem Glas, mitsamt Futtergras – Gast bei uns.

Nur die Spinnenangst mitsamt Panikreaktion hat sie von der Mama. Die Corona-Zeit bringt neue Züge hervor: Die Tochter, nun seit acht Wochen ohne Spielfreunde, schlägt mit der Klatsche die viele Zeit daheim tot und fängt täglich auf der Terrasse dutzende Fliegen. Trägt sie dann zu ihrer Lieblingsecke im Garten, wartet, schaut. Ich fragte: warum das? –„Die Vögel sind schon satt. Aber bei den Ameisen sind die Fliegen in guten Händen.“

Tierliebe treibt mitunter seltsame Blüten.