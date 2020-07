Guten Morgen, Kyffhäuserkreis: Ferien im alten Sanatorium

Bad Frankenhausen wird seinem Ruf als Zugpferd im Kyffhäuserkreis erneut gerecht. Nun wurde auch ein Käufer für das ehemalige Kinderkurheim gefunden. Es soll dort ein Ferienpark mit Appartements und Ferienhäusern entstehen. Besonders Familien sollen hiermit in die Kurstadt gelockt werden. Und dieses Konzept wird bestimmt aufgehen. Wenn die Coronakrise ein Gutes hat, dann, dass sich viele Menschen wieder darüber bewusst werden, wie schön und erlebnisreich ein Urlaub in Deutschland oder gar in der Nähe des eigenen Wohnortes sein kann. Ich finde besonders das Konzept der Selbstversorgung bemerkenswert. So sind die Urlauber dazu angehalten in der Stadt einzukaufen und auch die dortige Gastronomie sowie kulturellen und touristischen Angebote zu nutzen. Und davon hat Bad Frankenhausen ja wahrlich einige zu bieten. Das ganze ist also fernab von den vielen geschlossenen Ferienanlagen, die es in der ganzen Republik gibt und denen ich persönlich eh nie etwas abgewinnen konnte. Für mich war es schon immer so, dass ich die Stadt oder Region, in der ich urlaube, auch entdecken und erleben will. Genau das ist der neuen Urlauberzielgruppe in Bad Frankenhausen nach Fertigstellung der Ferienanlage auch möglich. Ich bin schon jetzt auf dieses neue Angebot gespannt.