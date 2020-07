Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Guten Morgen Kyffhäuserkreis:Minuten unter der Maske

Es wird mal wieder heftig diskutiert über die allgemein geltende Maskenpflicht im öffentlichen Raum. Der Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern stellte jüngst in Aussicht, dass zeitnah in seinem Bundesland zum Einkaufen keine Masken mehr getragen werden müssen.

Prompt wurde darüber auch bei uns in Thüringen diskutiert. Aber mal ehrlich? Wo muss Otto-Normal-Bürger denn derzeit eine Maske tragen? In öffentlichen Verkehrsmitteln, in öffentlichen Einrichtungen und eben beim Einkaufen. Ja, auch ich musste schon so manches Mal auf halbem Wege zum Einkaufen wieder umkehren, weil ich eben die Maske vergessen hatte. Aber ich bin zurückgegangen, weil ich Verantwortung zeigen will. Und wie oft ist man denn derzeit in der Situation, eine Maske tragen zu müssen in unserer Region? Die Busse werden eh kaum genutzt, und wie oft ist man schon im Rathaus oder einer anderen Behörde? Knackpunkt ist das Einkaufen. Aber auch hier frage ich, wie lange das dauert.

Vielleicht 30 bis 40 Minuten. Alles absolut vertretbar. Und warum wehren sich gerade die Leute lautstark und fast mit Händen und Füßen gegen den Mund-Nasen-Schutz, die sonst immer beklagen, wie unsolidarisch unsere Gesellschaft geworden ist? Das will mir einfach nicht in den Kopf.