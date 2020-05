Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Guten Morgen, Kyffhäuserkreis: Mit Abstand trinken

Männertag, Vatertag, Christi Himmelfahrt. Immer ist der Tag zehn Tage vor Pfingstsonntag gemeint. Jeder feiert diesen ein bisschen anders.

Für gläubige Christen ist es ein wichtiger Feiertag, weil hier Jesus nach seiner Auferstehung an Ostern in den Himmel aufstieg. Entsprechend werden auch Gottesdienste gefeiert. Diese sollen ja auch in diesem Coronajahr möglich sein – im Rahmen der bekannten Hygieneregeln, vor allem des Abstandes zu einander.

Nun, genau dieser Abstand könnte bei denjenigen, die am Donnerstag Männer- beziehungsweise Vatertag feiern, zum Problem werden. Mit ein paar Promille im Blut sind ja bei manchem Regeln eh eher noch Richtlinien. Auch ich habe mich in diesem Jahr darauf gefreut, wieder mit den Jungs loszuziehen, nachdem ich im vergangenen Jahr beruflich im Einsatz war und den anderen beim Feiern zugesehen habe.

Nun, das ist leider nicht möglich. Vielleicht ja dann 2021 mit einer kleinen Wanderung samt Bollerwagen in der Region. Dann ist halt auch hier für mich die Vorfreude die schönste Freude.

Ich denke aber, dass trotz der Absagen sämtlicher traditioneller Männertagsfeiern sich dennoch ein paar Grüppchen auf Wanderungen begeben. Ich hoffe, dass dennoch alles ruhig bleibt.