Guten Morgen, Kyffhäuserkreis: Nur ein Handgriff mehr

Allerorten hört man Beschwerden über die Maskenpflicht. Sicherlich ist es nie schön, wenn man etwas vorgeschrieben bekommt. Aber so ist das nun einmal. Also trage ich brav meine Maske beim Einkaufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln.

Allerdings ersehne ich auch immer den Moment herbei, an dem ich die Maske wieder abnehmen kann. Gerade als Brillenträger finde ich es schwierig, die Maske so aufzusetzen, dass die Brillengläser nicht beschlagen beim Ausatmen. Deswegen habe ich jetzt schon verschiedene Modelle ausprobiert. Bei mir zuhause hängen die, von meiner Frau selbstgenähten Stoffmasken in verschiedenen Ausführungen neben der Wohnungstür. Für jede gibt es eine verschließbare Plastiktüte für den Transport.

Ich habe mich mittlerweile an diesen zusätzlichen Handgriff vor dem Verlassen der Wohnung am Morgen gewöhnt. Sich damit zu arrangieren, empfehle ich allen, da wir ja höchstwahrscheinlich noch eine ganze Weile mit dem, wie es korrekt heißt, Mund-Nasen-Schutz aus dem Haus gehen müssen.

Diese kann ja unter Umständen auch ein modisches Accessoires sein.