Guten Morgen, Kyffhäuserkreis: Verantwortung und Wettlauf

Ganz langsam kommt er wieder, der gewohnte Alltag. Der Mund-Nasen-Schutz bleibt. In vielen Bereichen scheint ein Wettlauf entbrannt zu sein. Wer lockert bisherige Vorschriften, wer gibt sie ganz auf. Und in was für einem Zeitabschnitt soll es sein.

Die Politik in Bund und Land steht unter Druck. Sie wollten die Oberbestimmer sein, sprachen von einheitlichen Regelungen. Dann die Differenzierung. Der Blick auf die Bundesländer, Kreise, Kommunen. Verantwortung delegieren. Abschieben?

Beispiel: Kindergärten. Montag startet der Übergang von der erweiterten Notbetreuung in den eingeschränkten Regelbetrieb. Doch es gibt noch viele offene Fragen bei den Kommunen, Trägern und Einrichtungen. Es fehlen, wie zu hören ist, konkrete Regelungen und Handlungsempfehlungen. Auch wenn Quadratmeter-Zahlen über die Zahl der Kinder in den Einrichtungen entscheiden, so wird in einem Kindergarten die Abstandsregelung zur Makulatur. Das mag bei älteren Schülern und Erwachsenen funktionieren. Gibt es auch in den Kitas einen Wettlauf, wer kommt am schnellsten in den eingeschränkten Regelbetrieb?

Sollte man sich lieber etwas Zeit nehmen?