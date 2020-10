Ich kann mir nicht helfen. Nach der durch die Zeitumstellung „geschenkten“ Stunde fühle ich mich im Herbst meist genauso müde und gejetlagt wie nach den „gestohlenen“ 60 Minuten im Frühjahr.

Warum das so ist? Ich rätsele, da ich die Zusatzstunde am Sonntag nicht verplemperte oder gar einen draufmachte. Und es kam mir eine Studie russischer Schlafmediziner zu Hilfe. Die fand heraus: Menschen sind im Herbst generell müder. Das hat etwas mit dem blauwelligen Licht zu tun. Es sorgt dafür, dass bei Tageslicht im Gehirn aktivierende Hormone ausgeschüttet werden und das Schlafhormon Melatonin abgeschaltet wird. Wenn es nun länger dunkel ist, werden wir nicht so schnell aktiviert. Und abends eher „runtergefahren".

Es ist also auch nicht verwunderlich, dass Sie morgens schlechter aus dem Bett kommen. Wenn es draußen länger dunkel ist, passt sich der Körper innen auch diesen äußeren Veränderungen an. Damit finde ich mich freilich nicht ab. Das Beste ist, sich trotzdem aus dem Bett zu quälen, rauszugehen an die frische Luft. Eine Joggingrunde oder selbst ein kleiner Spaziergang wirken Wunder. Auch wenn es noch so bedeckt und grau ist – Bewegung draußen ist ein guter Muntermacher. Aber Vorsicht: Wer sich zu sehr anstrengt, ist abends schon wieder zeitig müde...