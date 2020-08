Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Guten Morgen Kyffhäuserkreis: Willkommener Ausgleich

Endlich. Was Landwirten, Forstleuten, Kleingärtnern, Tierhaltern und überhaupt allen unter Hitze und Dürre leidenden Zwei- und Vierbeinern ein Greul ist – die Freibadbetreiber freuten die schweißtreibenden Temperaturen am Wochenende. Denn sie ließen Badesachen packen und die Besucher in die Freibäder strömen.

Auch für genügend Vorlauf hatte das Wetter gesorgt und schon seit Wochenmitte die Luft ordentlich aufgeheizt. Denn erfahrungsgemäß brauchen Badbesucher zwei bis drei warme Tage, ehe die Idee in die Tat umgesetzt wird. Aber wenn sie dann erst mal da sind, dann sind sie da. Und das hochsommerliche Wetter soll ja auch noch eine Weile bleiben.

Gut für die Badbetreiber, die in diesem Jahr erst spät öffnen durften. Dass es coronabedingte Einschränkungen gibt, stört in unseren Breiten eher wenig. Anders als in den Städten haben die hiesigen Freibäder zumeist mehr Platz, als Badegäste kommen. Eine Herkunftsstatistik wird an den Kassen zwar nicht geführt. Aber in Artern erblickte man auffällig viele Erfurter und Sömmerdaer Autokennzeichen vor dem Bad.

Zu wünschen wäre es den Einrichtungen. Wenn schon sonst keiner für eine gleichmäßigere Verteilung von Menschen sorgt – Corona tut es. Und das kann man dann auch mal positiv sehen.