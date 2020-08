Gynäkologie nun Teil des MVZ Bad Frankenhausen

Bad Frankenhausen. Frauenärztinnen Ramona Hillwig und Ute Brandl bieten weiter Sprechstunden in der Kurstadt und in Roßleben an.

Die gynäkologische Gemeinschaftspraxis von Ramona Hillwig und Ute Brandl in Bad Frankenhausen sowie deren Zweigstelle in Roßleben wird zum 1. September an das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Primedius Kyffhäuser übergeben. Nach langjähriger Tätigkeit seien die bisherigen Praxisinhaberinnen sehr froh, ihre Gemeinschaftspraxis in guten Händen zu wissen und dafür gesorgt zu haben, dass die Patientinnen auch weiterhin einen wohnortnahen Zugang zur frauenärztlichen Versorgung haben, heißt es in einer Pressemitteilung.

Für die Patienten werde sich vorerst nichts ändern, da ihnen Hillwig und Brandl weiterhin als angestellte Ärzte mit dem gleichen Leistungsspektrum wie bisher zur Verfügung stehen. Als medizinischen Fachkräfte sind Anett Spangenberg und Evelyn Boelke auch weiterhin tätig und werden zudem von Anika Werner unterstützt. In Roßleben steht im Oktober ein Umzug der Zweigstelle zum Richard-Hüttig-Platz 4 gleich neben der Apotheke an. Bisherige vereinbarte Termine für Patienten bleiben bestehen.

Geöffnet ist der Hauptstandort in Bad Frankenhausen ab 1. September jeweils Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr sowie Montag, Dienstag und Donnerstag 14 bis 18 Uhr. Tel.: 034 671/ 621 20. Die Zweigstelle Roßleben ist Montag und Dienstag 14 bis 18 Uhr besetzt sowie Mittwoch und Freitag von 8 bis 12 Uhr, Tel.: 0 34 672/ 813 12.

Die Telefonnummern ändern sich nicht, jedoch gibt es die neue E-Mail-Adresse: kontakt.frankenhausen@primedus.de