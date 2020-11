„Haben Stammumfang verdoppelt“

Baumschutzsatzungen bieten viele Gründe zum Streiten. Den einen gehen die Festlegungen darin zu weit, andere wünschen sich am liebsten noch strengere Regeln. Dass derzeit im Kreis das Thema Baumschutzsatzung in Kommunen in vieler Munde ist, liegt daran, dass nach der Gemeindegebietsreform 2019 die zusammengeschlossenen Kommunen bis Ende 2020 ein einheitliches Regelwerk haben sollen.

Das bedeutet im besten Fall, für angeschlossene Gemeinden gilt die Regelung der Stadt. Bei fusionierten Gemeinden mit jeweils unterschiedlicher oder gar keiner Baumschutzsatzung ist es dagegen schon schwieriger, für die Einigung auf ein gemeinsames Regelwerk einen gemeinsamen Nenner zu finden. Wobei viele Kommunen die Gelegenheit zum Anlass nehmen, ihre Baumschutzsatzung komplett zu überarbeiten.

Eine Baumschutzsatzung wird von Kommunen erlassen und beinhaltet Vorschriften, unter welchen Voraussetzungen Baumfällungen auf privaten Grundstücken durchgeführt werden dürfen. Viele Städte und Gemeinden im Kyffhäuserkreis haben eine solche Baumschutzsatzung. Wo es keine gibt, müssen sich die Bürger an die zuständige Untere Naturschutzbehörde des Landkreises wenden, um ein Fällvorhaben genehmigt zu bekommen.

In Artern gab es über die künftige Satzung reichlich Diskussion, und auch in Bad Frankenhausen regt sich Widerstand gegen den Vorschlag aus der Stadtverwaltung. „Obst und Nadelbäume waren in unserer Baumschutzsatzung schon immer drin“, kann Bürgermeister Matthias Strejc (SPD) die aktuelle Aufregung in den Fraktionen von Pro Frankenhausen (ProF) und Gemeinsam für Bad Frankenhausen (GfBF) nicht verstehen. Diese hatten das zur Diskussion stehende Regelwerk moniert, weil ihrer Meinung nach zu viele Baumarten eingeschlossen sind und den Vorschlag unterbreitet, Obst- und Nadelgehölze des heimischen Gartens aus der Liste der zu schützenden Baumarten zu entfernen. Sonst, so befürchten sie, würden die Bürger stark benachteiligt.

„Stimmt nicht. Das Gegenteil ist der Fall“, wehrt er Frankenhäuser Bürgermeister ab. „Wir haben den Stammumfang sogar von 30 Zentimetern auf 60 verdoppelt, ab dem das Fällen von Bäumen auf Privatgrundstücken genehmigungspflichtig ist“, stellt Strejc klar. Gerade mal zwei Änderungsvorschläge seien zur Baumschutzsatzung eingereicht und diskutiert worden, weitere Einwände habe es nicht gegeben.

Auch die im Nachgang ebenfalls kritisierte geplante drastische Erhöhung der Gebühren für eine Ersatzpflanzung im öffentlichen Bereich auf 400 Euro – die Fraktionen von ProF und GfBF fordern eine Begrenzung auf 200 Euro – hält der Bürgermeister für angemessen. „Wenn der Bürger auf seinem Grundstück einen schützenswerten Baum fällt, muss die Ersatzpflanzung in der Regel ebenfalls auf seinem Grundstück vorgenommen werden“, so Strejc. „Kann der Bürger dies aus Platzgründen nicht und will dafür die Ersatzpflanzung im öffentlichen Raum vornehmen, geht das für 200 Euro nicht zu machen“, erklärt er. Die Pflanzung würde eine Gartenbaufirma vornehmen, die damit auch eine Garantie übernehme. Und für dreißig Euro sei nun mal auch kein Baum zu haben. „Und wenn wir nur 200 Euro nehmen, legen wir als Stadt ja drauf. Damit würden wir das ja subventionieren“, argumentiert der Bürgermeister.

Und darum werde die Stadtverwaltung den Entwurf „so lassen wie er ist“ und als Beschlussantrag in die nächste Stadtratssitzung am 26. November einbringen, kündigt Strejc an.