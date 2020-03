Die Hängeseilbrücke in der Hohen Schrecke ist vorerst bis zum 8. April gesperrt.

Corona-Krise: Hängebrücke in der Hohen Schrecke geschlossen

Die allgemeinen Corona-Einschränkungen machen auch vor der Hängeseilbrücke in der Hohen Schrecke nicht halt: Aufgrund der aktuellen Lage ist die Hängeseilbrücke derzeit geschlossen. Das teilt das Regionalmanagement Hohe Schrecke – Alter Wald mit Zukunft mit.

Weitergehende Informationen finden Wanderer am Parkplatz in Braunsroda, an der Brücke selbst und auf allen Online-Kanälen des Vereins: Google, Website, Facebook und mehr. Dies gilt vorerst bis zum 8. April. Über die Wiedereröffnung werde informiert, teilte Anna Hertwig mit.