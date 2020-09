Häßler: Werde Antrag auf Entlassung stellen

An der Schmücke. Bürgermeister der Stadt An der Schmücke führt als Grund „zerfahrene Situation“ im Stadtrat auf.

Zu seiner persönlichen Erklärung auf der Stadtratssitzung am Montagabend in Bretleben hat der Bürgermeister der Stadt An der Schmücke, Holger Häßler (parteilos) klar gestellt, dass er, anders als am Mittwoch in der Zeitung berichtet, den Antrag auf Entlassung aus dem Amt noch nicht gestellt hat. „Ich habe auf der Sitzung gesagt, ich werde im Februar den Antrag bei der Kommunalaufsicht stellen und damit rechtzeitig vor den Wahlen im April versuchen, den Weg frei zu machen“, sagte der Bürgermeister.