Haushalt und die Prioritäten

Für 2020 hat die Stadt Bad Frankenhausen noch keinen Haushalt. Der soll in der ersten regulären Sitzung am 6. Februar Thema sein. Die Fachabteilungen im Rathaus trugen die Wunschlisten zusammen. Anders als in den vergangenen Jahren legte die Verwaltung dem Stadtrat keinen in den Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenen Haushaltsentwurf vor. Bürgermeister Matthias Strejc (SPD) forderte die Fraktionen mit Blick auf das Arbeitspapier Haushalt auf, zu entscheiden, Vorschläge zu machen, was aus ihrer Sichtig wichtig ist, was gestrichen oder in die nächsten Jahre verschoben werden kann.

Das sorgt bei der Fraktion „Pro Frankenhausen“ (ProF) für Kritik. „Es ist die Aufgabe der Verwaltung, einen Haushalt zu erarbeiten. Dafür werden Mitarbeiter bezahlt. Es kann doch nicht sein, dass man sich einfach zurücklehnt und diese Arbeit dem Stadtrat überlässt, friss oder stirb“, sagte Fraktionsvorsitzender Thomas Richter auf Nachfrage. „Wir haben den Bürgermeister aufgefordert, dass die Verwaltung eine Prioritätenliste erstellt, sie weiß, was wichtig ist. Dann können wir darüber reden.“ Wichtig sei, so Richter, dass man auch die nächsten Jahre fest im Blick hat, um zu sehen, was man sich noch leisten könne – und was nicht. Am 14. Januar tagt der Haupt- und Finanzausschuss.