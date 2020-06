Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Haushaltssperren für den Arterner Haushalt?

Der Hauptausschuss des Stadtrates hat auf seiner Sitzung am Mittwochabend diesem die Sperrung einzelner Haushaltsstellen empfohlen, um die finanziellen Folgen der Coronakrise abfedern zu können. Außerdem war die Erhebung von Elternbeiträgen in den städtischen Kindergärten wieder ein Thema.

Zehn Haushaltsstellen standen auf der Vorschlagsliste der Verwaltung. Komplett gestrichen werden sollen nun die Anschaffung von Unterschriftenpads zur Digitalisierung von Abläufen für 1500 Euro, Aus- und Fortbildungskosten für 10.000 Euro, der Erwerb einer neuen Anlage zur Prüfung von Atemschutztechnik für 25.000 Euro, die Anschaffung einer Lautsprecheranlage für die Veitskirche für 10.000 Euro, die Planungsleistungen im Zusammenhang mit der Sportstättenförderung für 50.000 Euro, die Anschaffung von Pollern für 8500 Euro sowie die Errichtung einer Buswendeschleife auf dem Königstuhl 97.126 Euro.

Für An- und Ersatzbeschaffungen für den Platz „Park & Parken“ im Zentrum sollen statt 7000 Euro nur noch 1000 Euro ausgegeben werden und auch die Mittel für die Gebäudeunterhaltung der Turnhalle an der Unstrutstraße wurden die Mittel von 8000 Euro auf 1000 Euro gekürzt. Die Planungsleistung für die Renovierung des Dorfgemeinschaftshauses in Schönfeld solle laut Empfehlung des Hauptausschusses indes bestehen bleiben. Auch informierte Bürgermeister Torsten Blümel (Linke) darüber, dass die neueste Steuerschätzung vorliegt. Demnach entgehen der Stadt Artern bedingt durch die Corona-Krise rund 55.000 Euro an Gewerbesteuern.

Diese sollen nach Abstimmung mit der Kommunalaufsicht vorerst durch Entnahme aus der Rücklage gedeckt werden, sodass am Montag zur Stadtratsitzung ein ausgeglichener Haushalt beschlossen werden kann.

Außerdem empfahl der Hauptausschuss eine Vorlage, die besagt, dass im Zeitraum 1. April bis 31. Mai dieses Jahres keine Elternbeiträge erhoben werden, soweit nicht der eingeschränkte Regelbetrieb in Anspruch genommen wurde. Mit Beginn des eingeschränkten Regelbetriebs soll sich der zu zahlende Elternbeitrag am tatsächlichen Betreuungsangebot orientieren.