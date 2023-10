Hauterodaer bei der Kür der besten Bio-Bäcker

Hauteroda. Beim Zwiebelmarkt gehört eine Bühne auch Thüringens Bio-Brot-Bäckerinnen und -bäckern.

Der Verein Thüringer Ökoherz weist auf die erste Thüringer Bio-Brotprüfung hin. „Bio-Backen ist Handwerkskunst: Besonders, weil ökologisch herangewachsenes Getreide und weitere Bio-Zutaten ohne die üblichen Zusatz- und Hilfsstoffe in schmackhafte Brote und Backwaren verwandelt werden“, betont Elke Sommerfeld. Bei der Prüfung stellten Bio-Bäckerinnen und -bäcker aus Thüringen 35 Brote in drei verschiedenen Kategorien vor. Beteiligt hat sich auch die Markusgemeinschaft Hauteroda aus dem Kyffhäuserkreis. Die von einer Fachjury gekürten Sieger werden am Sonntag, 15. Oktober, 12 Uhr auf dem Weimarer Zwiebelmarkt geehrt.