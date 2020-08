Heimatabend im Roßlebener Gartenverein

Der Gartenverein Wörlinsel führt am Samstag, 29. August, ab 18 Uhr seinen jährlichen Heimatabend in der Gaststätte der Anlage durch. Das zentrale Thema ist dieses Mal die Vergangenheit und Zukunft des Kalibergbaus in Roßleben. Dazu wird ein Film des Mitteldeutschen Rundfunks gezeigt und Protagonist Rainer Heuchel referiert dazu mit Hilfe alter und neuer Fotos. Dazu lädt der Gartenverein alle interessierten Bürger ein. Das Ganze findet im Freien statt, sodass die Corona-Hygieneregeln eingehalten werden können.

Für die Gaststätte in der Gartenanlage wird auch ein neuer Pächter gesucht zu Beginn des neuen Jahres. Informationen dazu gibt es beim Vereinsvorsitzenden Hans-Jörg Hetzold unter Telefon: 0174/704 3052.