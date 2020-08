Artern. IHK-Veranstaltung kommt in die Salinestadt. Einzelhändler und Gastronomen bieten verschiedene Aktionen an.

Heimatshoppen in Artern am 5. September

Corona zum Trotz wollen Arterner Einzelhändler in diesem Jahr mit Unterstützung der Industrie- und Handelskammer Erfurt (IHK) erstmalig das „Heimatshoppen“ am 4. und 5. September in die Salinestadt holen. Das vielfältige Angebot stellten die Akteure am Dienstagmittag vor.