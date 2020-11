Heimatverein Mönchpfiffel-Nikolausrieth dekoriert Schaufenster mitten im Dorf

Regelmäßig schmückt der Heimatverein Mönchpfiffel-Nikolausrieth ein ehemaliges Ladengeschäft an der Bushaltestelle zwischen den beiden Ortsteilen, um auf seine Arbeit und seinen Bestand im Museum auf dem Klostergut aufmerksam zu machen. Derzeit ist der ehemalige Verkaufsraum eines Bäckers herbstlich zum Erntedank dekoriert.

„Hier an der Bushaltestelle haben wir doch mehr Publikumsverkehr als auf dem Klosterguthof. Hier nutzen die Menschen den Bus, kommen Wanderer und Radfahrer vorbei“, erklärt der Vereinsvorsitzende Lothar Günther das Engagement der Männer und Frauen für diesen kleinen Raum. Zu verschiedenen Anlässen im Kalenderjahr wird der Raum umgestaltet.

So herrscht aktuell das Erntedankthema vor, darauf folgt dann die Weihnachtsdekoration. Später folgen auch noch Dekorationen zu Ostern oder auch zum Sommer. Auch eine Küchenausstellung gab es in dem Raum schon. „Die Rückmeldungen aus dem Dorf und auch von Externen für die Dekorationen sind durchweg positiv“, freut sich Lothar Günther, den als Vereinschef auch Sorgen rund um die Coronapandemie plagen. „Wir haben in diesem Jahr quasi keine Einnahmen gehabt, da alle relevanten Veranstaltungen ausfielen. deshalb beschäftige ich mich nun mit der Beantragung von Überbrückungshilfen, um den Verein am Leben halten zu können“, sagt er.

Der Heimatverein wurde am 13. Januar 1997 gegründet. Mönchpfiffel-Nikolausrieth „Wir wollen alte Traditionen aufrecht erhalten und die Kultur in Mönchpfiffel erhalten sowie weiter auszubauen“, beschreibt Lothar Günther die Aufgaben. Die Gemeinde Mönchpfiffel-Nikolausrieth selbst entstand im Jahr 1956 aus dem Haufendorf Mönchpfiffel und dem Marschhufendorf Nikolausrieth. Noch vor 100 Jahren waren beide Ortsteile gegenseitiges Ausland, da Mönchpfiffel zu Sachsen-Weimar gehörte und Nikolausrieth zu Preußen.