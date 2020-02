Heiratsantrag beim Fasching in Schönewerda

Mit einer bunten Faschingsshow haben die Narren vom Schönewerdaer Karnevalsclub (SKC) am Samstagabend wieder den Saal „Zur Sonne“ zum Beben gebracht. Dass sie auch mit ihrem neuen Programm den Nerv des Publikums treffen, bekamen die Karnevalisten bereits beim Seniorenfasching bestätigt, der eine Woche vorher eine Art Generalprobe für den SKC ist, wie dessen Präsident Steffen Lannes am Samstag augenzwinkernd verrät. „Und die haben wir gut bestanden.“

Auch das Abendpublikum kann der SKC überzeugen. Das Programm ist stets ein bunter Mix aus Tänzen, Sketchen und Bütt. Feierlustige und schunkelfreudige Leute füllen den Saal, die als Hexen, Matrosen, Partyhäschen, Cowboys oder -girls die Tische bevölkern.

Nach der Eröffnung durch die Funkenmädchen hält der Elferrat Einzug und nimmt im Präsidium vor der Bühne Platz. Dann gibt es erst mal Dankesworte – an die Aktiven und den Verein. Aber vor allem an die Stadt Roßleben-Wiehe, die den Karnevalisten den Saal überlässt. Keine Selbstverständlichkeit, das ist allen klar. „Wir sind die einzigen, die den Saal noch am Leben halten. Wenn wir den Saal nicht mehr haben, ist es auch mit uns vorbei“, sagt Ralf Lotzwik.

Bürgermeister bekommtsein Fett weg

Und dann geht es Schlag auf Schlag: Die Frechen Früchtchen heizen mit ihrem Piratentanz die Stimmung unter den Saalgästen an. Der „Mann vom Protokoll“, Martin Schulze, sogt für Lacher, als er wieder witzig das zurückliegende Dorfjahr Revue passieren lässt und dabei nicht mit Seitenhieben auf Roßleben, die Stadtverwaltung sowie die (eingemeindeten) Ortsteile spart. Auch Bürgermeister Steffen Sauerbier (SPD) bekommt sein Fett weg, denn er hat im vorigen Jahr „den SKC verschmäht, weil er lieber nach Wiehe und Donndorf geht“.

Tänzerisch geht es weiter mit der Tanzgruppe „Halli Galli“, die von Diana Schulze-Winter und Beatrice Schäffer trainiert wird und für deren „Barbie Girl“-Choreografie das Publikum begeistert eine Zugabe einfordert. Anja Kolbe-Nelde und René Anders strapazieren als in die Jahre gekommenes Ehepaar Ingeborg und Rüdiger beim Frühstückstisch kräftig die Lachmuskeln, ehe die „No Names“ optisch und tänzerisch im Rockabilly-Stil in die 1950er Jahre entführen.

Anja Kolbe-Nelde und René Anders tauschen als Ehepaar Rüdiger und Ingeborg den neuesten Klatsch aus. Foto: Kerstin Fischer

Für die Überraschung des Abends sorgt dann aber Patrick Unbescheid. Der Schönewerdaer rührt nicht nur seine langjährige Freundin Juliane Fuchs zu Tränen, als er ihr nach ihrem Auftritt mit den No Names vor dem ganzen Saal einen Heiratsantrag macht. Von seinen mit bebender Stimme vorgetragenen Worten, dem Rosenstrauß in der Hand, dem Ring in der Tasche und dem Kniefall ist auch das Publikum so ergriffen, dass es sich von den Stühlen erhebt. Auch Taschentücher werden gereicht. Wer kann da Nein sagen?

Die Angebetete sagt Ja und als sich das Paar glücklich in den Armen liegt, schießen rote Glitzerherzen durch den Raum – und dann ist Pause.