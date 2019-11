Das Infomobil der Verbraucherzentrale Thüringen kommt in den Kyffhäuserkreis.

Heizungstausch und Gebäudesanierung

Kyffhäuserkreis. Wenn die Heizung veraltet ist und gegen ein modernes, sparsameres Heizsystem ausgetauscht werden soll, entstehen zunächst viele Fragen. Hausbesitzer müssen sich entscheiden, ob sie beispielsweise einen Gas-Brennwertkessel, eine Holzpelletheizung oder eine Wärmepumpe nutzen wollen. Und ob zusätzlich eine Solaranlage die Warmwasserbereitung unterstützen soll.

Bei der Beantwortung dieser Fragen hilft die Verbraucherzentrale Thüringen in der kommenden Woche in Bad Frankenhausen und Sondershausen. Lars Lange berät im Infomobil der Verbraucherzentrale zu Aspekten der energetischen Gebäudesanierung und erklärt, welche Maßnahmen im Einzelfall sinnvoll und wirtschaftlich sind. Auch zu möglichen Fördermitteln berät der Energieexperte, wie es von der Verbraucherzentrale heißt. Die Beratung im Infomobil der Verbraucherzentrale ist anbieterunabhängig und kostenfrei.

Das Infomobil ist am kommenden Dienstag, 26. November, von 8 bis 14 Uhr auf dem Marktplatz von Sondershausen. Zudem am Donnerstag, 28. November, von 8 bis 14 Uhr auf dem Anger in Bad Frankenhausen.