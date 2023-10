Heldrunger bringt 53. Weimarer Zwiebelmarkt-Kalender heraus

Heldrungen. Wolfgang Tänzel freut sich auf 370. Zwiebelmarkt an diesem Wochenende. Arterner Kalender mit der 2022-er Ausgabe aus Kostengründen eingestellt

Wenn am Freitag in Weimar der 370. Zwiebelmarkt eröffnet wird, dann ist auch die Heldrunger Firma Tänzel mit ihrem Weimarer Zwiebelmarkt-Kalender wieder dabei. Es ist die 53. Ausgabe des Schriftsetzers und Buchdruckermeisters Wolfgang Tänzel (79) für das traditionsreiche und weit über die Landesgrenzen hinaus bekannte Thüringer Volksfest. Zur Jahresübersicht auf Textil unter einem von Kerstin Salin gemalten Motiv der Kavaliershäuser in Belvedere gesellt sich zudem der Monatskalender aus Papier. Verkauft werden die Exemplare nur auf dem Zwiebelmarkt, wo die Tänzels zusammen mit den Heldrunger Zwiebelrispenwicklern in der Schillerstraße zu finden sind. Weil die Sammlergemeinde des Kalenders so groß ist, wird neben den drei Söhnen der Tänzels sowie Enkel Gustav (15) auch Wolfgang Tänzel trotz gesundheitlicher Beeinträchtigung zeitweilig am Stand zu finden sein, um mit der treuen Stammkundschaft ein paar Worte zu wechseln. Den ersten Weimarer Zwiebelmarktkalender gab der Buchdruckermeister für das Jahr 1971 heraus. Seither finden die Exemplare reißenden Absatz. Gespannt warten die Kalenderfans jedes Jahr auf die neue Ausgabe.

Auch für den Arterner Zwiebelmarkt hatte Tänzel über Jahrzehnte einen eigenen Zwiebelmarkt-Kalender herausgegeben, diesen aber aus Kostengründen mit der Ausgabe 2022 vor zwei Jahren eingestellt.