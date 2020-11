Absperrband, Kontaktlisten, Hexen mit Hygieneabstand, Kürbisschnitzer mit Mundschutz, Süßes auf Zuruf – Halloween an der Barbarossahöhle, schon immer skurril, war in Coronazeiten noch skurriler. Doch wer keine Angst vor schaurigen Gestalten hat, der lässt sich auch nicht von Corona-Hygieneregeln abschrecken.

Und so strömten Spaziergänger, Feiertagsausflügler, Halloween- und Gruselfans am Samstag in Scharen an die Höhle, wo das Spektakel „Mystische Lichterwelten“ eröffnet wurde. Auf Ansturm eingerichtet, hatte das Höhlenteam am Donnerstag kurzerhand die Besichtigungszeit für das Wochenende auch auf den Vormittag ausgeweitet. Das Konzept ging auf. Schon zur Eröffnung standen die ersten Besucher in der Tür.

Wer am Eingang seinen Obolus entrichtet und sich in die Kontaktliste eingetragen hatte, durfte mit der Maske vorm Gesicht sogleich in die Tiefen des Kyffhäusergebirges spazieren, wo bereits zum siebenten Mal eine faszinierende Lichterwelt begeisterte. „Es war gut, die Öffnungszeiten auszuweiten“, schätzt Höhlen-Werkleiterin Anke Schreier am Nachmittag ein, „damit konnten längere Wartezeiten vermieden werden.“

Familie Wittig aus Oldisleben – im Bild Nancy Wittig – bot an einem Stand wieder ausgeschnitzte und lustig bemalte Kürbisse an. Foto: Wilhelm Slodczyk

So ganz ließ sich eine Schlange vor dem Eingang dann aber doch nicht vermeiden. Herrschte bis nach dem Mittag noch ein flüssiges Kommen und Gehen, füllte sich der Platz vor der Höhle und dem geöffneten Freiluftrestaurant ab dem Nachmittag zusehens. Immer mehr kleine und große Leute, viele eindrucksvoll geschminkt und als Gespenster, Gerippe, Sensenmann und andere Spukgestalten verkleidet, nutzten das milde Herbstwetter für einen Ausflug. Dank des kontinuierlichen Einlasses ging es zügig voran.

Schon entlang des Aufstiegs zur Höhle wurden die Besucher von den Mitgliedern des Höhlentheaters empfangen. Die hatten das Gelände nicht nur wieder toll dekoriert, sondern sich auch selbst in Gruselgestalten aller Art verwandelt und sorgten für Unterhaltung. So strapazierte Angelika Böttcher als Hexe empfindliche Mägen mit einem Schlachtsortiment aus Schweinskopf und -schwanz sowie täuschend echt aussehendem abgehackten Kindergliedmaßen, „Blut“ oder Hirnmasse aus Kunststoff oder gar zum Verzehr geeignet. Und mit dem Sonnenuntergang lief DJ Alex aus Nordhausen zu Hochform auf und perfektionierte die Halloweenstimmung mit Lichteffekten zu seiner Musik.

An vielen Stellen in der Höhle flackerten Spukgestalten wie dieses auf. Foto: Wilhelm Slodczyk

Und irgendwie schienen allen die Corona-Regeln schon in Fleisch und Blut übergegangen: Nirgendwo sah man Menschentrauben oder Gedränge, und auch im Höhleninneren, wo sich die Besuchermenge zwischen roten Geysieren, aufflackernden Spukgestalten und leuchtenden Spinnennetzen verlief, blieben die Gruppen streng unter sich, wie die Höhlenchefin mit strengem Blick zufrieden beobachtete.