Heygendorfer diskutieren

Heygendorf. Bei ihrer Zusammenkunft sprechen die Heygendorfer über den Stand der Baumaßnahmen am Rittergut, den Winterdienst und die Brückenreparatur.

Pünktlich um 18.15 Uhr treffen sich am 13. Dezember die Ortschaftsratsmitglieder aus Heygendorf im Gemeindeamt zu ihrer letzten Sitzung in diesem Jahr. Dort soll unter anderem über das Durchführen des Winterdienstes in der Ortschaft, über den Sachstand der Reparatur der Schaafsdorfer Brücke und über vorgesehene Veranstaltungen gesprochen werden. Zu den Tagesordnungspunkten gehört außerdem die Information zum Stand der Baumaßnahmen am Rittergut. Wegen des teilweisen Dacheinsturzes Mitte Juni wurde die Ortsdurchfahrt in diesem Bereich komplett dichtgemacht. Die monatelange Sperrung sorgte bei Anrainern für Unmut. Dem Rittergut-Eigentümer wurde aufgetragen, die Gefahrenstellen zu beseitigen.