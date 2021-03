Stefan Schard (CDU) im Landtag in Erfurt. Das Bild ist ein Archiv-Bild.

Sondershausen. Der Landtagsabgeordnete Stefan Schard (CDU) macht auf neue Förderprogramme für Vereine in Not aufmerksam.

Hilfe für Vereine im Kyffhäuserkreis in der Corona-Krise

Eine Neuauflage des Sonderfonds für Vereine in Not wird es geben, kündigt der Sondershäuser Landtagsabgeordnete Stefan Schard (CDU) an. Der erste Sonderfond sei bereits nach drei Monaten ausgeschöpft. Die CDU-Fraktion habe nun eine Neuauflage erreichen können.

Somit können auch weiterhin kleine Vereine in finanzieller Not unterstützt und existenzbedrohliche Finanzierungslücken durch die Corona-Krise überbrückt werden. Die Beantragung sei im Internet möglich unter: www.thüringer-ehrenamtsstiftung.de möglich. Zudem gebe es ein weiteres Förderprogramm mit dem Titel „Aktiv vor Ort“, für das sich die CDU-Fraktion eingesetzt hat.

Insgesamt 700.000 Euro stehen aus dem Förderprogramm für Vereine, Initiativen und gemeinwohlorientierte Angebote aus den Bereichen Traditions-, Kultur- und Heimatpflege zur Verfügung. Mit bis zu 5000 Euro könne ein Antragsteller daraus unterstützt werden. Weitere Informationen seien in Kürze abrufbar, so Schard.

Weitere Informationen online unter: www.thüringer-ehrenamtsstiftung.de/aktiv-vor-ort/