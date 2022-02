Hilfsangebot in Sondershausen für psychisch Erkrankte

Sondershausen. Jetzt können sich Interessierte für das nächste Treffen am 18. Februar telefonisch voranmelden.

In der Kontakt- und Beratungsstelle des Vereins „Lebensbücke“ an der Stiftstraße 1 treffen sich am Freitag, 18. Februar, psychisch erkrankte Menschen um 10 Uhr. Die Pandemie habe die Vereinsarbeit merklich erschwert. Durch Erfahrungsaustausch in der Gruppe solle versucht werden, den Einzelnen zu entlasten, eine Atmosphäre des Vertrauens zu schaffen und nach Bedarf Hilfe anbieten, so Vorstandsmitglied Sven Krüger. Auch ein separates Gespräch zum Kennenlernen sei möglich.

Anmeldung unter Tel.: 03632/757784