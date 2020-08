Das ist der Handzettel, der an alle Haushalte im Ort verteilt wird.

Gehofen. Bürgermeister Sebastian Koch möchte an Hundesteuerpflicht erinnern, aber auch auch mögliche Einsparungen erwähnen.

Hinweis an die Hundehalter in Gehofen mit Servicegedanke

Mit einem netten Hinweis statt mit der Keule der Verwaltung möchte der Gehofener Bürgermeister Hundehalter in seiner Gemeinde auf ihrer steuerlichen Pflichten und Rechte hinweisen. Dazu wird am kommenden Montag ein Handzettel an alle Haushalte im Ort verteilt.