Hobby-Winzer liest 450 Kilo Trauben

Ein Ausblick wie in der Toskana! Südhang. Sonne, trocken, leichter Wind. „Ideales Wetter zur Weinlese“, sagt Steffen Töppe und fährt mit der Hand sacht über die prallen Trauben in seinem Weinberg. Der liegt im Sondershäuser Ortsteil Jechaburg am Frauenberg, umfasst 300 Rebstöcke auf 400 Quadratmetern. Gemeinsam mit Partnerin Sabine Ehrhardt, Tochter Yvonne sowie vier Freunden konnte der 56-Jährige am Wochenende rund 450 Kilogramm Trauben ernten. „Von der Menge her das bislang beste Ergebnis“, freut sich Töppe.

Seit 2013 ist er Hobby-Winzer. Wie er dazu kam, hat viele Gründe: Hier, am steilen Hang, hatte er kurz zuvor sein Eigenheim gebaut. „Ich trinke kein Bier, liebe Wein. Ich mag die Luft in Fitnessstudios nicht, halte mich lieber in der Natur fit. Ich bin neugierig, möchte mich ausprobieren“, so der Ingenieur für Versorgungstechnik, der zudem ein Hobby fürs Alter suchte.

Detlef Koch, Christine Wenkel und Benno Schäfer (von links) helfen bei der Weinlese. Foto: Henning Most

„Und ich will ein Stück Tradition wieder aufleben lassen.“ In der Historie des Frauenberges war Weinbau lange verankert. „Vom 8. bis 18. Jahrhundert zogen die Mönche vom nahen Kloster auf dem Wärme speichernden Boden ihre Reben“, weiß der bei der aktuellen Lese kräftig mit anpackende Detlef Koch vom Heimatverein.

Töppe knüpft daran an, ließ sich auch von Rückschlägen nicht entmutigen. Die ersten Stöcke, die er 2013 pflanzte, gingen allesamt ein. Die Matten, die er auf dem Erdboden ausgelegt hatte, ließen zu wenig Feuchtigkeit durch. Die nächste Generation wuchs ein, zog aber Krankheiten an. 2017 verdarb Mehltau die ganze Ernte. „Wir dachten, wir kommen ganz ohne Spritzmittel aus – ein Trugschluss“, so Töppe. Rat holte er sich bei befreundeten Winzern aus der Freyburger Ecke, aus Büchern und dem Internet. Mit sogenanntem Netzschwefel bekam er den Mehltau in Griff. Nun gedeihen sie – die vier verschiedenen Rebsorten: der rote Spätburgunder, der weiße fruchtige Grauburgunder, der pilzresistente Johanniter mit der Riesling-Note, die empfindliche Scheurebe mit dem Aroma Schwarzer Johannisbeere. Die Stöcke, die man in Rebschulen bestellen kann, kosten nicht die Welt. „Aber das Equipment für die Pflege ist teuer.“

Die Sorte Johanniter wird zum edlen Grauburgunder verarbeitet. Foto: Henning Most

Und der körperliche und zeitliche Aufwand liegen hoch: Zehn Stunden pro Woche, fast das Jahr über, bringt Töppe im steilen Weinberg zu. Beim Schneiden, Erziehen, Spritzen, Grasschneiden mit der Motorsense, nun bei der Lese. „Aber man darf es nicht als Arbeit betrachten, eher als entspannende Passion“, betont Töppe, der gesellige Pausen in der Lese einlegte. Dann folgte das Entrappen (Abbeeren), Maischen, Keltern (Pressen). Nach dem Zusatz von Hefe und Schwefel gährt der Most nun. Abgefüllt in Flaschen wird etwa im März. Auch beim Lagern, spürte Töppe schon, kann man Fehler machen. Erst im Vorjahr oxidierte der Inhalt eines Ballons, lag nur noch pelzig auf der Zunge.

Töppe hat sich mittlerweile so viel Wissen über Oechslegrade, Rebenschnitt und Hefestämme angeeignet, dass er es in Vorträgen gern weitergeben möchte. „Vielleicht entdecken ja andere auch das Hobby für sich. Das wäre interessant.“

Gut 300 Liter trockener Wein mit geringem Restzuckeranteil sollen es diesmal werden, hat er grob überschlagen. Verkaufen darf Töppe seinen Tropfen als Hobby-Winzer nicht. „Wenn ich das tue, droht mir die Zwangsrodung.“ Damit wollen die Behörden die etablierten Weingüter schützen. Der Sondershäuser Wein wird also im familiären Kreis getrunken. „Ich bin aber kein stiller Zecher“, betont Töppe, der als Jäger gern mal andere Waidgenossen einlädt. „Ich freue mich, wenn ich jemandem etwas anbieten kann.“ Umso besser, wenn der Tropfen aus der Region stammt.