Hoffnung grünt für Baumschutzsatzung

„Alt wie ein Baum möchte ich werden...“, sangen einst die Puhdys. Alt wie ein Baum wollte eigentlich niemand der Arterner Stadträte werden, bis nach einer langen Vorgeschichte endlich die neue Baumschutzsatzung steht. Diese passierte nun, bei einer Stimmenthaltung, zumindest den Hauptausschuss – und ist damit auf gutem Weg, am Montag, 2. November, im Stadtrat beschlossen zu werden.

Nach langer Vorgeschichte grünt also Hoffnung auf ein überarbeitetes und vor allem einheitliches Papier für alle Ortsteile: Am 24. Februar war ein erster Entwurf im Rat „abgesägt“ worden. Dann rauschte die Vorlage im Bauausschuss durch. Auch die bereits erfolgte Zustimmung der Ortschaftsräte von Artern, Schönfeld, Voigtstedt und Heygendorf konnte nicht überzeugen. Zuletzt gab es noch unterschiedliche Ansichten, wann Ersatzpflanzungen für gefällte Bäume notwendig seien. Dann tauschte ein separater Entwurf der Wählergruppe Parteiunabhängiger Bürger auf, auf den die Verwaltung auch noch einging...

Obstgehölze fallen derzeit nicht unter den Schutz

„Wir wollen den Baumbestand innerhalb der bebauten Ortsteile erhalten und schützen, aber auch den Bürger bei all dem nicht zu sehr einschränken“, sagte Bürgermeister Torsten Blümel (Linke). Wie diese Passagen formuliert werden – das müsse kommunalrechtlich sauber sein. Dies verlange etwas Zeit, betonte er. Auch im Rechts-Zwist mit der Unteren Naturschutzbehörde zum Fällen von nicht geschützten Bäumen ist laut Blümel, im Interesse der Bürger, die neue Satzung erforderlich. Fakt ist: Wenn gesunde Bäume auf Baugrundstücken gefällt werden müssen, sind Ersatzpflanzungen notwendig.

„Wir haben nun strenge Maßstäbe“, interpretierte Heygendorfs Ortschaftsbürgermeister Karl-Heinz Weinreich (parteilos). Bäume mit mindestens 50 Zentimetern Stammumfang gelten in Artern künftig als geschützt.

In anderen Orten sind es 65, 70 Zentimeter, in der Stadt An der Schmücke gar ein Meter. Obstgehölze fallen in Artern derweil nicht unter den Schutz, bis auf Walnussbäume. Und was ist mit Esskastanien? Die seien doch auch schützenswert, wurde im Ausschuss schon wieder debattiert ... bis man zu dem Schluss kam: In Artern gibt es keine Esskastanien-Bäume.