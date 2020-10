Hohe Schrecke: Mit dem Auto an die Hängeseilbrücke

Weit über tausend Euro Schaden haben Besucher angerichtet, die am vergangenen Donnerstag der Hängeseilbrücke in der Hohen Schrecke einen Besuch abgestattet hatten.

Statt die drei Kilometer Weg vom Wanderparkplatz in Braunsroda zu erwandern, hatten sie – sämtliche Zufahrtsverbotsschilder unterwegs ignorierend – die Strecke mit dem Pkw zurückgelegt. Wie weit sie bis an die Brücke kamen, ist nicht bekannt. Doch als sie den Wald wieder verlassen wollten, mussten sie erst mal ziemlich bedient gewesen sein. Denn plötzlich war die Schranke zu.

Forstarbeiter, die bis dahin in dem Waldstück zu tun hatten, hatten ihre Arbeit beendet und bei ihrem Weggang die Schranke am Waldeingang heruntergelassen und verriegelt. Was sich daraufhin zutrug, wissen nur die Insassen der Fahrzeuge. Drei Autos mit ortsfremden Kennzeichen sollen es gewesen sein.

Schranke weg: Befahren des Waldes ist immer verboten. Entsprechende Schilder dienen dazu, das Verbot zu unterstreichen. Foto: Wilhelm Slodczyk

Fest steht, als gegen 16 Uhr eine Mitarbeiterin der Stadt An der Schmücke die Schadensmeldung aufnimmt, liegt die Schranke aus Metallrohr abgeflext auf dem Waldboden.

„Ärgerlich“, kommentiert Forstamtsleiter Uli Klüßendorf in Sondershausen den angerichteten Schaden. Allein eine neue Schranke, schätzt er, kostet 1000 Euro. Hinzu kommt der Einbau.

„Das Befahren des Waldes ist nicht gestattet. Dazu braucht es auch keine Beschilderung. Und: Ein Waldbesitzer hat das Recht, die Zufahrt zu seinem Wald zu versperren“, stellt der Forstamtsleiter zwei grundsätzliche Dinge klar. Sämtliche Forst-Schranken seien mit einem einheitlichen Schließsystem (Dreikant) ausgestattet, Berechtigte einschließlich Rettungsdienst hätten jederzeit Zutritt. Wer allerdings unerlaubt mit dem Auto im Wald erwischt wird, muss mit einer Strafe ab 30 Euro rechnen. Die darf auch der Revierleiter erheben.

„Schranken haben wir an vielen Stellen. Sie sind oft Ziel von Vandalismus“, zählt der Forstamtsleiter etwa den Balken an einem Weg in der Hainleite bei Sondershausen auf, der gern von Mitarbeitern eines Sondershäuser Unternehmens als Abkürzung Richtung Westerengel genutzt wird. Oder die am Ententeich im Kyffhäuser.

Die Schranke in Braunsroda soll erneuert werden. Außerdem will Klüßendorf den Fall zur Anzeige bringen.