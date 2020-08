Bad Frankenhausen: Hotel-Bewerber sagt zu

In Sachen Hotel-Neubau am Untergelgen hinter der Kyffhäusertherme in Bad Frankenhausen hat der erste Bewerber seinen Hut in den Ring geworfen. Wie Bürgermeister Matthias Strejc (SPD) auf der Stadtratssitzung informierte, hat die RIMC-Gruppe, die auch das Hotel auf der Schlosswiese bauen wollte, ihr Interesse gegenüber der Stadt nun auch schriftlich bestätigt. „Die RIMC-Gruppe hat ihr Interesse bekräftigt und erklärt, dass sie sich an den Stadtratsbeschluss halten will und am Untergelgen ein Hotel mit 80 Zimmern plant“, so der Bürgermeister.

Dem zweiten Bewerber für den Hotel-Neubau habe die Stadt eine Frist bis 19. August gesetzt. Sollte dieser ebenfalls weiter interessiert sein, sollen die jeweiligen Konzepte den Ausschlag geben.

Auf der Stadtratssitzung am 24. September soll der Verkauf der rund 4000 Quadratmeter großen Fläche auf der Tagesordnung stehen.