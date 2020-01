Hotel soll weitere Zimmer bekommen

Mit dem Kauf gehört das Fachwerkhaus am Anger 14 in Bad Frankenhausen zum angrenzenden „Thüringer Hof“. In einem Teil des Erdgeschosses Anger 14 ist die Tourist-Information. Die Etagen darüber sind freigelegt, hier wurde im Sommer vergangenen Jahres eine Bohlenstube aus dem 16. Jahrhundert entdeckt. Im Gebäudekomplex Anger 14 sollen, wie Gordon Keiling, Inhaber des Hotels und Restaurants, auf Nachfrage sagte zehn Hotelzimmer, alles Doppelzimmer, entstehen.

Die Arbeiten sollten schon 2019 beginnen. „Ich habe in der Zeit gelernt, dass Bauvorhaben Geduld verlangen. Es gibt Behördengänge und Entscheidungen, die Zeit brauchen“, sagt er. Nun werde sich sichtbar etwas tun. Mitte Februar werde ein Gerüst am „Thüringer Hof“ aufgestellt, um das Dach komplett zu erneuern und der Fassade einen neuen Anstrich, es ist ein Weiß, aber kein grelles, zu geben. Die Arbeiten, Kosten etwa 200.000 Euro, sollen entsprechend der Witterung einen Monat dauern. Man habe eine saisonschwache Zeit gewählt.

Geplant sei, dass im April/Mai dann die Arbeiten am Anger 14 (Fachwerkhaus) beginnen. Auch hier soll das Dach erneuert werden, es gibt Instandsetzungsarbeiten an der Fassade. Um am Gebäude in dem ja Hotelzimmer entstehen sollen, einen weiteren Flucht- und Rettungsweg zu schaffen, war in Richtung Apotheke ein kleiner Anbau vorgesehen. In der Stadt ist der Baugrund fast von Meter zu Meter unterschiedlich. „An der Stelle ist er schlecht. Es hätte 16 Meter tiefe Pfahlgründungen geben müssen. Ich habe die Idee verworfen, da sie für einen Treppengang viel zu teuer ist. Ich war davon ausgegangen, dass die Baulast gering ist“, so Keiling.

Man habe eine Lösung gefunden, um den Brandschutzauflagen zu entsprechen. Auf jeder Etage entstehe eine Art Laubengang mit Fenster, von hier aus sei der Übergang in den „Thüringer Hof“ möglich. Im Zuge des Bauvorhabens werde der Fahrstuhl erneuert sowie nach unten und oben verlängert, um einen barrierefreien Zugang vom Keller bis zum Dach zu haben. In der obersten Etage von Anger 14 entstehe ein Wellnessbereich. Das Bauvorhaben habe ein Investitionsvolumen von 1,5 bis 1,7 Millionen Euro und soll, wenn alles glatt geht, 2020 abgeschlossen sein. Man habe beim Land einen Förderantrag, Programm „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“, gestellt. Da seien zehn bis 30 Prozent möglich.

Der weitere Plan: Abriss des Saales, neuer Anbau Richtung Kurpark. Es gehe um zusätzlich etwa 15 Meter bis zum Gehweg an der Straße. „Laut Kurstadtentwicklungskonzept benötigt die Stadt in den nächsten Jahren weitere Hotelzimmer. Das hat Bürgermeister Strejc (SPD) immer wieder betont. Wir wollen unseren Beitrag leisten. Geplant sind 40 bis 50 Zimmer, dazu eine Tiefgarage, damit die Autos am Kurpark verschwinden, was ja kein schöner Anblick ist“, schaut Keiling in die Zukunft.

An das Vorhaben sei er „siegessicher“ rangegangen. „Die Stadt hat die Änderung des Bebauungsplanes abgelehnt, es sei nur möglich bis an die Gebäudeflucht neu zu bauen, wo der Saal in Richtung Kurpark endet“, schildert Gordon Keiling.