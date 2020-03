Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hündin Sina hat Spaß im Stadtpark von Bad Frankenhausen

Bad Frankenhausen. Sylke Strickrodt ist mit ihrer Hündin Sina oft und gern im Stadtpark in Bad Frankenhausen unterwegs. Die ein Jahr alte kleine Münsterländer-Dame will wie alle Hunde immer raus an die frische Luft. Für Sylke Strickrodt ist es der dritte Münsterländer. Hündin Nummer 1 „Raika" mit weißen Flecken auf dem Rücken, hatte einst als „Salzhund" in der Kurstadt ihren großen Auftritt in einem Festumzug. Nach einer alten Sage verdanken die Frankenhäuser Salzquellen einem Hund ihre Entdeckung. Dieser war als Hütehund auf der Suche nach einem entlaufenen Schwein zu diesem in ein Wasser gesprungen und hatte danach ein weißes Fell. An diese Geschichte erinnert sich Sylke Strickrodt noch heute gern. Auch Sina bereitet ihr viel Freude. Sie geht brav an der Leine, gehorcht aufs Wort und ist sehr aufgeweckt und verspielt.