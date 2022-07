Hütehunde attackieren Spaziergänger und anderen Hund

Ein Hund fletscht die Zähne. In Bad Frankenhausen wurden zwei Spaziergänger von Hütehunden attackiert. (Symbolfoto)

Bad Frankenhausen. In Bad Frankenhausen haben zwei Hütehunde Spaziergänger und einen anderen Hund attackiert. Gegen den 51-jährigen Halter wird nun ermittelt.

Zwei Hütehunde sollen am Montagnachmittag auf einer Wiese unterhalb des Panoramamuseums in Bad Frankenhausen zwei Spaziergänger angegriffen haben. Laut Polizeiangaben hielt sich ein 51-Jähriger mit seinem Hund auf der sogenannten Nusswiese auf, als die freilaufenden Hütehunde seinen Vierbeiner attackierten. Mit einem Holzknüppel gelang es dem 51-Jährigen die Angreifer zu vertreiben. Kurz darauf meldete sich eine 37-Jährige bei der Polizei, die auf der gleichen Wiese von einem Hütehund angegriffen und dabei mit einem Biss in den Po verletzt wurde.

Bei den Ermittlungen konnte ein 51 Jahre alter Schäfer als Hundehalter ausfindig gemacht werden. Warum er die Tiere frei herumlaufen ließ, muss nun geklärt werden. Der 51-Jährige erhielt eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

