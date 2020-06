Hundesteuersatz wird in Artern angehoben

Die Hundesteuersatzung wurde in der Stadt Artern angepasst. Auch für Labradore wird diese fällig.

Artern. Stadtrat beschließt eine Kompromisslösung. Regelung gilt in allen vier Ortschaften der Stadt.

Der Stadtrat hat mehrheitlich die neue Hundesteuersatzung beschlossen. Dies war wegen der Abschaffung der so genannten Rasseliste innerhalb des Landes Thüringen und des hieraus resultierenden Sachverhalts, dass nunmehr kein Hund allein aufgrund seiner Rasse als gefährlich gilt, notwendig. In den Ausschüssen hatte es vor allem Diskussionen um die Höhe der Steuersätze für die Hunde gegeben. Künftig beträgt die Hundesteuer in allen Ortsteilen der Stadt Artern für den ersten Hund 45 Euro und für jeden weiteren Hund dann 85 Euro im Jahr.