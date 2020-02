Ichstedt: Konfetti und Kussfreiheit

Punkt 11.11 Uhr startete am Samstag Ichstedt in die heiße Phase des Karnevals. Der Wind zerrte ordentlich an Kleidern und Frisuren, als IKV-Präsident Kurt Schröter vor dem am „Waldblick“ versammelten Narrenvolk auf den Wagen stieg. Die Tollitäten Prinz Thomas und seine Prinzessin Susan nebst Kinderprinzenpaar Elias und Emily und Garde marschierten ein. Prinz Thomas nahm von Rainer Beie den mit Likör gefüllten Schlüssel der Macht in Empfang und Prinzessin Susan rief die Kussfreiheit aus. Mit bunten Wagen, tollen Kostümen Konfetti und Flugbonbons ging es dann durch den Ort.