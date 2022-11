IHK-Netzwerktag in Sondershausen

Sondershausen. Persönliche Beratung durch kompetente Ansprechpartner am 13. Dezember

Der nächste Netzwerktag des „Netzwerk in Nordthüringen“ der IHK findet am 13. Dezember von 9 bis 12 Uhr im BIC in Sondershausen statt. Unternehmen und Existenzgründern stehen kompetente Ansprechpartner der IHK Erfurt, Handwerkskammer Erfurt, Thüringer Aufbaubank, Bürgschaftsbank, Agentur für Arbeit sowie ThEx-Enterprise für persönliche Gespräche zur Verfügung, teilt Christian Böduel, Leiter der Regionalbüros Nordhausen, Heilbad Heiligenstadt, Sondershausen und Artern, mit. Ein Experte des Fachbereiches Zentrale Dienste/Recht und Steuern der IHK beantwortet an diesem Tag in persönlichen Einzelgesprächen Rechtsfragen. Alle Beratungen sind kostenfrei. Eine vorherige Terminabsprache unter 03631/90820 ist notwendig.