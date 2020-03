Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In Sondershäuser Einkaufsmarkt randaliert

Unter den Kunden eines Supermarktes in der Sondershäuser Lohstraße war an diesem Tag ein junger Mann. Er wohnt in der Stadt, stammt vom Balkan und fiel auf – nicht als Kunde. Er war stark alkoholisiert und soll, so der Tatvorwurf, randaliert haben. Er habe zwei Weinflaschen und eine Wassermelone zerschlagen und einen Einkaufskorb gegen einen Kunden geworfen, so die Schilderung. Der Kunde wurde bei der Attacke zum Glück nicht verletzt, wie Richter Gerald Fierenz vom Amtsgericht Sondershausen den Fall schilderte.

Nach dieser Tat verließ der junge Mann den Einkaufsmarkt. Mittlerweile waren schätzungsweise zehn Minuten vergangen, dann kam er zurück. Ein Mitarbeiter habe ihn aufgefordert, dass er verschwinden solle. Dem folgte eine verbale Auseinandersetzung. Der uneinsichtige junge Mann habe schließlich eine Mitarbeiterin gestoßen, sie fiel hin und verletzte sich. Es wurde Anzeige erstattet. Der Angeklagte verstehe die deutsche Sprache gut, er ist, wie Richter Fierenz sagt, bisher ohne Vorbelastungen. Im Bundeszentralregister findet sich kein Eintrag. Zum anberaumten Gerichtstermin erschien der Angeklagte nicht. Gegen ihn wurde ein Strafbefehl erlassen, er hat eine Geldstrafe von 150 Tagessätzen je 15 Euro, also insgesamt 2250 Euro zu zahlen. Der Strafbefehl wurde ihm zugestellt. Einen Tag nach dem Termin stand der junge Mann im Amtsgericht und erkundigte sich nach seinem Verhandlungstermin. Wie gesagt, der war am Vortag.