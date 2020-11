Die Geschäftsführerstelle der Kur- und Tourismus GmbH soll zum 1. Juli 2021 neu besetzt werden. Grund für die geplante Neubesetzung: Die Stadt erhofft sich mehr Engagement für die Kurstadt als Heilbad.

Jens Lüdecke, der seit 2016 die Stelle inne hat, kann den Satz nicht verstehen. Die Kritik nagt an dem indirekt Gescholtenen. Seit Jahren geht es mit der Kur- und Tourismus GmbH stetig bergauf: Umsatzplus, Gästeplus, Übernachtungsplus, blättert Lüdecke im Schnelldurchlauf durch Zahlen und Diagramme.

Die Außendarstellung des Unternehmens werde allseits als frisch und modern gelobt. Vor drei Jahren habe die Kur GmbH mit Erfolg das Qualitätsmanagement eingeführt – um die Abläufe im Unternehmen zu optimieren, erzählt Lüdecke.

„Für die Therme haben wir neue Gesundheitsangebote geschaffen, alte Angebote aufgepeppt und zertifizieren lassen, so dass sie auch in die Urlaubspakete passen“, so der Kurdirektor, der den Makel von schlechter Arbeit nicht auf sich sitzen lassen will.

Fördermittel für Entwicklungeines neuen Produkts beantragt

Jüngstes Beispiel seiner Bemühungen: „Pneumo-Kur“ – ein neues Gesundheitsprodukt für Menschen mit chronischen Lungenerkrankungen, das nach Ansicht Lüdeckes perfekt zum Heilbad passt. „Im Thüringer Heilbäderverband, dessen Präsidium auch unser Bürgermeister angehört, haben wir uns lange damit befasst und für die Produktentwicklung einen Fördermittelantrag gestellt“, so Lüdecke. „Aber der Aufsichtsrat wollte sich das nicht mal anhören.“

Andreas Räuber ist der Vorsitzende des Aufsichtsrats. Im Gespräch bekräftigt er auch noch einmal die Empfehlung des Aufsichtsrates an den Stadtrat, die Stelle neu ausschreiben zu lassen statt den Vertrag zu verlängern. „In der Bilanz von fünf Jahren sind über die Entwicklung der Kur- und Tourismus GmbH viele, viele positive Dinge zu berichten. Es gibt keinen Zweifel, dass der Kurdirektor in vielen Bereichen eine hervorragende Arbeit geleistet hat“. Der Stadtrat war auf seiner jüngsten Sitzung der Empfehlung des Aufsichtsrates dennoch mehrheitlich gefolgt.

Es gebe eben auch Dinge, „wo wir der Auffassung waren, dass diese hätten besser laufen können“, spricht er ein überfälliges medizinisch-therapeutisches Konzept an.

Darüber gebe es verschiedene Auffassungen. „Wir hatten Ende der 1990er Jahre einen Weg mit neuem therapeutischen Ansatz nach einem Professor aus München eingeschlagen. Davon existiert heute nichts mehr – der Markt war einfach nicht da“, erinnert Räuber an das Fiasko mit Ziegenmolke und Heuwickel.

Entsprechend skeptisch äußert er sich zum Thema Pneumo-Kur. „Uns wäre eine breitere Herangehensweise wichtiger gewesen. Wir wollen nicht wieder etwas hinterherjagen, das am Ende nichts bringt“.

Die Vermarktung der Kurstadt hält Kulturdirektor Jens Lüdecke für begrenzt. Als Grund nennt er den fehlenden Vertrieb. Um in Kataloge aufgenommen werden zu können, müsse man für die Reiseanbieter ein Bettenkontingent vorhalten. Kein Hotelier halte aber Betten frei, wenn er anderen Gästen dafür absagen muss. „Wer mehr Gesundheitstourismus will, muss die Spielregeln der Branche beherrschen“, sagt Lüdecke.

Erste Bewerbungen für Stelledes Kurdirektors

Zudem, das belege eine externe Analyse, könne mit den örtlichen Leistungsanbietern derzeit nur bedingt weitere Angebote im Bereich Gesundwerden umgesetzt werden. Entspannung hatte er sich vom Hotelneubau an der Therme erhofft.

Unterdessen sind für die ausgeschriebene Stelle bereits erste Bewerbungen eingegangen, berichtet Andreas Räuber. „Herr Lüdecke ist von der neuen Ausschreibung nicht ausgenommen und hat sehr gute Chancen, aufgrund seiner Kenntnisse diese Tätigkeit weiter auszuüben“, so Räuber.