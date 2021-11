Impfangebote im Bereich Artern

Am kommenden Freitag werden Corona-Impfungen in Hauteroda und Artern angeboten.

Der Kyffhäuserkreis unterstützt weiter die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen bei ihrer Impfkampagne. Auf Initiative von Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) werden am kommenden Freitag (26. November) Impftermine mit den Impfstoffen Johnson & Johnson und Biontech von 14 bis 16 Uhr im Kultursaal in Hauteroda sowie von 17 bis 19 Uhr im Testzentrum Artern des DRK Kyffhäuserkreisverbandes, Ritterstraße 52, angeboten. „Ich würde mich freuen, wenn die Bürgerinnen und Bürger die Kampagne unterstützen, um den Verlauf der Pandemie abzuschwächen“, so die Landrätin.