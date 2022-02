Impfen ohne Anmeldung in Artern und Heldrungen

Artern/Heldrungen. An beiden Terminen am 18. und 23. Februar 2022 wird der Impfstoff von Biontech verabreicht.

Die Kreisverwaltung unterstützt weiter die Impfkampagne der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT). Deshalb finden demnächst zwei weitere Termine für eine Impfung gegen Corona ohne Voranmeldung statt.

Zunächst geht dies am Freitag, 18. Februar, 14 bis 17 Uhr, im Bürgerhaus an der Einbecker Straße 8 in Artern. Der zweite zeitnahe Termin ist am Mittwoch, 23. Februar, 14 bis 17 Uhr, im Jugend- und Seniorenclub an der Schillerstraße 6 in Heldrungen. Geimpft wird jeweils mit Biontech.