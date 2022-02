Impfen ohne Termin in vier Orten im Kyffhäuserkreis

Kyffhäuserkreis. Ohne Anmeldung gibt es Schutzimpfungen gegen Corona in Oberheldrungen, Voigtstedt, Heygendorf und Roßleben.

Der Landkreis führt seine Impfangebote gegen Corona in eigener Regie weiter. In dieser Woche gibt es daher noch einen Termin am Donnerstag, 17. Februar, von 10 bis 12 Uhr, im Kulturhaus an der Hauptstraße in Oberheldrungen. In der kommenden Woche gibt es dann am Dienstag, 22. Februar, von 16 bis 18 Uhr, im Gemeindesaal in Voigtstedt, am Mittwoch, 23. Februar, von 10 bis 12 Uhr, in der Turnhalle in Heygendorf und am Donnerstag, 24. Februar, von 10 bis 12 Uhr im Rathaus in Roßleben die Gelegenheit zur Schutzimpfung.