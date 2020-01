In Artern wird seit 120 Jahren die Rassegeflügelzucht gepflegt

Der Rassegeflügelzuchtverein „Aratora“ feiert in diesem Jahr sein 120-jähriges Bestehen und hat dafür auch eine besondere Veranstaltung an Land gezogen. Zusammen mit dem Vorsitzenden Frank Theuerkauf blickt die Lokalredaktion auf die lange Geschichte und auf die Termine im Jubiläumsjahr.

Die großen Feierlichkeiten zum sind für den Herbst terminiert. Im September plant der Vorstand seine Jahreshauptversammlung mit den Vereinsmeisterschaften in fünf Kategorien. Aufgrund von rund 60 erwarteten Gästen findet diese im Saal in Voigtstedt statt.

Die kreisoffene Rassegeflügelschau des Kyffhäuserkreises Ost und die offizielle Jubiläumsschau finden dann vom 6. bis 8. November im Salinegebäude in Artern statt.

Gründungsversammlungim Schützenhaus

Gegründet wurde der Arterner Rassegeflügelzuchtverein im Januar 1900 von einigen Männern im damaligen Schützenhaus. Die Vereinschronik nennt als ersten Vorsitzenden den Lehrer Hubert und als weitere Gründungsmitglieder den Lehrer Wucherpfennig, den Gastwirt Flitner, die Bäckermeister O. Herold und F. Herold und den Büchsenmacher Diebner. Die Vornamen der Herren sind nicht überliefert. Auch werden die damals von den Vereinsmitgliedern gezüchteten Geflügelrassen aufgezählt: Federfüßige Zwerghühner, Rheinländer schwarz, Zwerg-Wyandotten schwarz, Thüringer Flügeltauben, Hessische Kröpfer, Zwerg-Cochin und verschiedene Rassen an Kropftauben. „Die weitere Geschichte des Vereins ist bis 1936 nachvollziehbar. Danach fehlen uns Quellen“, sagt Frank Theuerkauf, der seit 1985 der der neunte Vorsitzender seit Wiedergründung ist. Diese Wiedergründung erfolgte 1955 in einer Gaststätte in Kalbsrieth, hauptsächlich mit Züchtern aus Kalbsrieth. Hinzu kamen wenige weitere Züchter aus Artern, Gehofen und Ritteburg. Dort wurde laut Chronik Horst Koch aus Kalbsrieth zum Vorsitzenden gewählt. „Ich selbst habe keines der Gründungsmitglieder noch persönlich gekannt, weiß aber, dass die regelmäßigen Versammlungen zunächst in Kalbsrieth stattfanden.

Der Verein zählte bis zum 31. Dezember 1958 bereits 31 Mitglieder, von denen immer mehr aus Artern kamen. Deshalb wurde beschlossen die Versammlung zweimal jährlich in Kalbsrieth und einmal in Artern abzuhalten. Daraufhin seien die Kalbsriether immer inaktiver geworden und die Arterner Züchter hätten das Zepter übernommen. Ab 1959 hieß die Vereinssparte dann auch nicht mehr Kalbsrieth-Artern sondern nur noch Artern. Im Jahr 1965 wurde dann eine Jugendsparte des Vereins gegründet. Diese bestand allerdings nur für drei Jahre.

Das erste Vereinslokal war dann das Goethehaus in der Arterner Harzstraße. „Danach sind wir dann durch verschiedene Lokale in Artern getingelt. Wir haben uns unter anderem im Ratskeller und der Gaststätte im Schwimmbad getroffen bis wir für rund 20 Jahre unser Stammlokal in der Karpfenklause hatten. Nachdem auch diese schließen musste, fanden wir in der Gaststätte Saline eine neue Heimat, wo wir uns nun auch schon wieder über 20 Jahre treffen“, sagt Theuerkauf. Aktuell zählt der Verein 24 Mitglieder, drei davon sind Jugendliche.