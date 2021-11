In Bad Frankenhausen steht der Weihnachtsbaum

Bad Frankenhausen. Die prächtige Tanne kommt in diesem Jahr aus Udersleben.

In Bad Frankenhausen steht seit Mittwoch der Weihnachtsbaum. Mitarbeiter der Stadtwerke holten das prächtige Exemplar am Mittwochmorgen in Udersleben ab. Beim Aufstellen auf dem Markt vor dem Rathaus vor den Augen zahlreicher Schaulustiger half ein Kran und ließ die Tanne durch die Luft bis in die Hülse im Boden schweben.

Am Freitag werden Kugeln und Beleuchtung angebracht, am nächsten Dienstag kommen Frankenhäuser Kindergartenkinder zum Schmücken – und dann kann die Vorweihnachtszeit beginnen.