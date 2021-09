In der Thüringer Landespolizeiinspektion Nordhausen wurden 67 Polizistinnen und Polizisten aus den Dienststellenbereichen Kyffhäuser, Nordhausen, Eichsfeld und Unstrut-Hainich befördert. Der Festakt mit Innenstaatssekretär Udo Götze (links) und Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) fand am Dienstagabend in der Barbarossahöhle statt.