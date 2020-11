In den ersten Städten steht der Baum

Auf dem Markt in Bad Frankenhausen steht der Weihnachtsbaum. Kollegen der Stadtwerke holten am Montag die zirka acht Meter große Tanne aus einem Vorgarten ab. Geschmückt wird das Prachtstück nächste Woche.

In den ersten Kommunen im Kyffhäuserkreis stehen die Weihnachtsbäume. In Bad Frankenhausen wurde die 8-Meter-Tanne am Mittwochmorgen aus einem Vorgartenentfernt und zum Marktplatz bugsiert, wo sie für die letzten Wochen des Jahres wieder festlichen Glanz vor das Rathaus bringen wird.

Säge, Laster, Kran, Hubsteiger – für die Stadtwerke-Kollegen um Frank Ritter fast schon Routine. Dass die Kommunen den städtischen Weihnachtsbaum aus einem Garten oder Vorgarten holen, ist seit Jahren gängige Praxis. Eine Win-Win-Situation: Die einen werden auf bequeme Weise das zu groß gewachsene Exemplar vor der Tür los und die anderen kommen preiswert zu einem stattlichen Weihnachtsbaum. „Doch langsam werden die Angebote wieder knapp“, räumt der Stadtwerke-Chef ein.

„Es wird zunehmend schwerer, geeignete Bäume zu finden“, sagt Bauhofleiter René Schönherr in Roßleben-Wiehe. Dort stand der gestrige Mittwoch ebenfalls ganz im Zeichen der Weihnachtsbäume. In jedem Ortsteil wird eine Tanne erstrahlen. „Wenn schon keine Weihnachtsmärkte stattfinden, sollen wenigstens Bäume und Sterne leuchten“, findet Schönherr. Beginnend in Wiehe zog der Bauhoftrupp von Ort zu Ort. Auch in Roßleben-Wiehe stammen die Bäume von Privatleuten. Doch was der Bauhofleiter einst an geeigneten Exemplaren vorgemerkt hatte, ist inzwischen zum Teil vertrocknet oder fiel Käfer zum Opfer.

Da ist guter Rat gefragt. In Bad Frankenhausen wird Stadtwerkechef Frank Ritter nächstes Jahr einen Aufruf im Amtsblatt starten und hofft wieder auf gute Resonanz. Gerne nehme er auch schon jetzt Angebote entgegen, sagt er. „Auf unseren letzten Aufruf vor drei Jahren hatte sich ein gutes Dutzend Frankenhäuser gemeldet. Aber inzwischen ist meine Liste abgearbeitet“, sagt Ritter, der jeden Baum persönlich begutachtet. Problem bei vielen Angeboten: Die Tanne ist schwer oder gar nicht zu erreichen und entfällt damit ebenso als potenzieller Weihnachtsbaumanwärter, wie ein unförmiges Gewächs.

In Roßleben-Wiehe gibt es inzwischen die Überlegung, die Weihnachtstannen an Ort und Stelle anzupflanzen. „Das lässt sich sicher nicht überall einrichten. Aber dann hat man immer einen Baum“, sagt Schönherr. Allerdings kann man damit auch Pech haben, wie in Schönewerda, wo der erst wenige Jahre alte Ersatzbaum nun schon wieder braun geworden ist.

In Artern war Bauhofleiterin Christine Wehling am Mittwoch noch unschlüssig: Zwei Bäume hatte sie im Angebot – die sprichwörtliche Qual der Wahl. Den schöneren würde sie lieber für’s nächste Jahr aufheben, wenn, hoffentlich, wieder Weihnachtsmarkt ist. Am Montag soll das gute Stück vor dem Rathaus aufgestellt werden.

Ein Gewächs aus den eigenen Reihen hat sich die Stadt Sondershausen als Weihnachtsbaum gewählt. Auf dem Gelände des Sportzentrums am Göldner ist Marktmeisterin Heidrun Schinköth-Heise fündig geworden. „Ein kommunales Eigengewächs sozusagen“, so Schinköth-Heise. Die elf Meter hohe Edeltanne soll am Montag gefällt werden. Mitarbeiter des Bauhofs übernehmen auf dem Marktplatz das Aufstellen. Bis zum ersten Adventswochenende werde der Baum dann noch mit Lichtern und Kugeln geschmückt.

Noch auf der Suche nach einem schönen Baum für ihren Marktplatz ist die Stadt Ebeleben. Wer aus Ebenleben oder Umgebung ein gut zugängliches Exemplar abzugeben hat, kann sich bis 24. November bei der Stadtverwaltung melden (Telefon: 036020 7000). „Der Baum darf nicht allzu groß sein, damit er sich gut transportieren und aufstellen lässt“, bittet Bürgermeister Steffen Gröbel (FW). Eine Höhe bis 8 Meter und ein Stammdurchmesser um die 30 Zentimeter wären perfekt. Der Bauhof übernimmt Fällen und Abtransport.